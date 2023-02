LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 19.02.2023

Jena (ots) - Seinen Unmut über, so die Aussage des 42-Jährigen, stets zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Löbstedter Straße, tat dieser am Donnerstagnachmittag kund. Hierfür stellte er sich auf die Straße, sodass ein Pkw stoppen musste. In der weitern Folge trat der 42-Jährige gegen den hinteren Kotflügel und beleidigte eine weibliche Fahrzeuginsassin mit einer abwertenden Äußerung. Jedoch hatte der Mann, ...

mehr