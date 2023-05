Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht!

Knapp 1.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter am Mittwochmorgen an einem abgestellten Fahrzeug in Öhringen. Ein 27-Jähriger parkte seinen BMW 1er gegenüber der Hausnummer 7 in der Siemensstraße in Öhringen. Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr muss eine Person mit ihrem Fahrzeug gegen den BMW gefahren und abgehauen sein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

