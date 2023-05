Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ermittlungen nach Angriff im Rathaus

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagvormittag kurz nach neun Uhr im Heilbronner Rathaus. Dort hatte ein 27-Jähriger zunächst einen Security-Mitarbeiter verbal und körperlich attackiert, weshalb dieser die Polizei verständigte. Bei deren Eintreffen wenig später war der 27-Jährige weiterhin aggressiv und hielt eine Schere in der Hand. Da er diese auch nach längerem Zureden nicht fallen ließ und bedrohliche Gesten machte, fuhren zwischenzeitlich mehrere Streifenfahrzeuge an das Heilbronner Rathaus. Der Mann konnte überwältigt werden, ohne dass Außenstehende gefährdet wurden. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Heilbronn gebracht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann versucht hat, mit der Schere auf den Security-Mitarbeiter einzustechen. Verletzt wurde niemand. Nun soll geklärt werden, was ihn zu seiner Handlung veranlasste. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

