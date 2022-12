Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Hoher Schaden durch Feuer

Am Montag kam es bei Schwendi zu einem Schwelbrand in einem Heizraum.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr kam es in der Mittelstraße in Bußmannshausen zu einem Schwelbrand. Aus einer bislang unklaren Ursache entwickelte sich Rauch an einer Hackschnitzelanlage. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei Laupheim (07392/39600) ermittelt nun nach der Ursache des Schwelbrands. Sie schätzt den Schaden im fünfstelligen Bereich.

++++2450578++2448737 (AW)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell