POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Frontal auf Verkehrsinsel gefahren

Freiburg (ots)

Die Straße Am Wasserkraftwerk befuhr am Dienstag, 02.08.2022, gegen 07.10 Uhr, ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Toyota in nördliche Richtung. Unmittelbar nach der Unterführung kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf die dort befindliche Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er die beiden Verkehrszeichen. Der 26-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6500 Euro.

