POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2022

Heilbronn

Güglingen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Eine Unbekannte verursachte am Mittwochnachmittag einen Unfall in einem Kreisverkehr in Güglingen und floh. Gegen 14.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem weißen Geländewagen in den Kreisverkehr in der Eibensbacher Straße / Ochsenbacher Straße ein. Dabei prallte ihr Wagen gegen das Heck des bereits darin fahrenden Peugeot einer 70-Jährigen. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Güglingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem weißen Pkw, vermutlich eine Limousine der Marke Hyundai, machen kann. Am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind die Ochsenbacher Straße mit einem Waveboard in Richtung der Stadtmitte. Es verlor vermutlich die Kontrolle über das Gefährt und fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich zur Güglinger Straße. Ein weißer Pkw touchierte das Mädchen, woraufhin es stürzte. Anstatt sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern, fuhr die Person mit dem Auto in Richtung Cleebronn davon. Hinweise werden vom Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Heilbronn: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag ein hochwertiges Fahrrad aus einer Garage in Heilbronn. Die Täter begaben sich zwischen 19 Uhr und 8 Uhr in die Raffeltersteige, öffneten die unverschlossene Garage und das nicht angekettete Fahrrad der Marke "Hercules"

Ein weiteres Fahrrad wurde am Donnerstag zwischen 7.15 Uhr und 17.30 Uhr in der Sichererstraße gestohlen. Die Diebe schnitten das Schloss mittels Werkzeug auf und nahmen das Fahrrad mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Bad Friedrichshall: Fußgängerin angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall wurde am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin verletzt. Gegen 7.25 Uhr querte die 48-Jährige die Straße und wurde von einer 63-jährigen Opel-Fahrerin vermutlich übersehen. Der Wagen erfasste die Frau, wodurch sie leicht verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Neckarsulm: Verkehrsunfall

Auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm wurde bei einem Verkehrsunfall eine Person verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Am Donnerstagvormittag befuhr ein 48-Jähriger mit seinem 1er BMW die Bundesstraße 27 bei Neckarsulm. Als er auf die Heilbronner Straße einbog, geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fiat Panda eines 71-Jährigen. Durch den Zusammenprall geriet der Fiat ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der verletzte Fiat-Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit und anschließend durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Ittlingen: Rutschige Substanz auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Eine rutschige Substanz sorgte am Donnerstagabend in Ittlingen dafür, dass ein Kraftradfahrer stürzte. Gegen 17.15 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Leichtkraftrad die Kirchardter Straße. An der Einmündung zur Grüner-Hof-Straße war die Fahrbahn mit einer weißen und rutschigen Substanz überzogen, wodurch der Zweiradfahrer ins Schlingern geriet und stürzte. Durch den Unfall erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher der verschmutzten Fahrbahn machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn / Donnbronn: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend versucht ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle in Donnbronn zu flüchten. Gegen 18.45 Uhr sollte der Mann in seinem VW Sharan in der Stuttgarter Straße in Heilbronn kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, missachtete er die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und beschleunigte. Die Flucht ging daraufhin mit hoher Geschwindigkeit über die Landesstraße 1111 bis der Fahrer mit seinem Wagen in die Kelteräckerstraße in Donnbronn einbog. Dort erfasste der Pkw beinahe eine Frau, die gerade einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Schlussendlich konnte der Wagen in Donnbronn durch die Polizeibeamten angehalten werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach der Frau, die nur knapp einem Verkehrsunfall entging. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 oder der 07134 5130 zu melden. Personen, die ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, sollen sich auch bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell