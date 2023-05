Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Mittelklassewagens verursachte am Dienstagmorgen einen Unfall bei Bad Rappenau und flüchtete im Anschluss. Eine 45-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Kia auf der Kreisstraße 2044 in Richtung Treschklingen unterwegs, als ihr im Kurvenbereich vor einem Bahnübergang das gesuchte Fahrzeug auf ihrer Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte die Frau nach rechts und prallte mit ihrem Kia gegen die Leitplanke. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Mit fast 2 Promille Unfall verursacht

Fast 2 Promille zeigte der Alkoholtest eines 41-Jährigen nach einem Unfall Mittwochnacht in Heilbronn an. Zuvor war der Mann mit seinem BMW in der Fügerstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des BMW-Fahrers wahr, weshalb der Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,8 Promille anzeigte, musste der 41-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden und sein Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn-Sontheim: Rentnerin bestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verschaffte sich auf bisher unbekannte Weise am Dienstagabend Zugang zu einer Wohnanlage für Senioren in Heilbronn-Sontheim und bestahl eine Seniorin. Nachdem der Mann gegen 20.15 Uhr die Wohnanlage in der Bottwarbahnstraße betreten hatte, gelangte er unter einem Vorwand in die Wohnung einer 78-Jährigen und überzeugte diese ihre Wertsachen herauszuholen. Als die Rentnerin abgelenkt war, nahm der Mann in Monteurkleidung Bargeld und Gold im Wert von mehreren tausend Euro an sich und verschwand gegen 20.45 Uhr aus der Wohnung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 170 cm - Drei-Tage-Bart - Keine Brille - Sprach Deutsch mit Akzent - Trug eine graue Arbeitshose, eine graue Arbeitsjacke und eine helle Schildmütze

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs

Am Dienstagmorgen wurde ein 55-Jähriger in Heilbronn Opfer von Trickbetrügern. Der Mann hatte gegen 10.15 Uhr in einer Bank Bargeld abgehoben und sich danach zu seinem, in der Wollhausstraße geparkten, Fahrzeug begeben. Dort spürte er plötzlich eine feuchte Substanz auf seinem Rücken. Direkt nach dieser Wahrnehmung trat ein ihm unbekanntes Pärchen an ihn heran und bat ihm eine Serviette zur Reinigung an. Während sich der 55-Jährige reinigte entwendete eine der Personen vermutlich den Umschlag mit dem Bargeld aus der Jackentasche des Mannes. Anschließend entfernten sich beide Personen zügig in unterschiedliche Richtungen. Sie werden wie folgte beschrieben:

Person 1: männlich, circa 155 cm groß, sehr dünn, schwarze Haare, circa 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke. Der Mann soll zu Fuß von der Wollhausstraße, um die Ecke, in Richtung des Haupteingangs der Bank davongegangen sein.

Person 2: weiblich, circa 155 cm groß, schlank, braune Haare, 25 bis 30 Jahre alt, trug ein helles Oberteil. Die Frau entfernte sich nach der Tat schnellen Schrittes in Richtung Hauptfriedhof.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt, Telefon 07131 6437600, zu melden.

Leingarten: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Rollerfahrer am Montagnachmittag bei einem Unfall bei Leingarten zu. Gegen 14 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW Crafter die Kirchhausener Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ortsmitte. Als der Mann sein Fahrzeug leicht abbremste, da eine Katze die Fahrbahn kreuzte, nahm dies der hinter ihm fahrende Zweiradfahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr fast ungebremst auf den Crafter auf. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige von seinem Fahrzeug, gegen das Heck des VWs geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.300 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall: E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend in Bad Friedrichshall. Gegen 22 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf die Bachstraße in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich befuhr ein 61-Jähriger mit seinem unbeleuchteten Pedelec die Hauptstraße aus südlicher Richtung in Fahrtrichtung Kochendorfer Straße. Im Kreuzungsbereich der Bachstraße mit der Hauptstraße übersah der VW-Fahrer vermutlich den Fahrradfahrer und bog in die Hauptstraße ein. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Heilbronn-Böckingen: Frau belästigt - Wer hat was gesehen?

Ein bisher Unbekannter belästigte am Montagnachmittag eine Frau in Heilbronn-Böckingen. Die 31-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem Kinderwagen auf dem Fußweg zwischen der Heidelberger Straße und der Stresemannstraße unterwegs, als ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil an ihr vorbeilief. Die Frau lief zunächst weiter und stellte beim nächsten Umdrehen fest, dass der junge Mann mehrere Meter von ihr entfernt stand und sie beobachtete. Kurz darauf soll er dann plötzlich direkt hinter ihr gestanden sein und an seinem Glied manipuliert haben. Die 31-Jährige sprach den Mann daraufhin auf Russisch an, woraufhin dieser mit einer Kopfbewegung reagierte und davonlief. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 17 bis 20 Jahre alt - Schlank - Circa 170 cm - Dunkle Haare - Trug einen Camouflage-Tarnanzug und dunkle Schuhe - Möglicherweise der russischen Sprache mächtig

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Streit eskalierte - Zwei Verletzte - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Ellwanger Straße in Heilbronn. Im Verlauf der Eskalation bedrohte ein 36-Jähriger zunächst seinen 49-jährigen Kontrahenten mit einem Messer und fügte ihm eine oberflächliche Verletzung am Finger zu. Darauf reagierte der Verletzte indem er einen mitgebrachten Baseballschläger hervorholte und mit diesem auf den anderen losging. Hierbei schlug er dem 36-Jährigen auf den Arm. Nachdem der Jüngere daraufhin das Messer fallen ließ, nahm der 49-Jährige dieses an sich und fügte seinem Gegner ebenfalls oberflächliche Schnittverletzungen zu. Kurz darauf konnten die beiden Männer durch eine Zeugin voneinander getrennt werden. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 49-Jährigen im Anschluss vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Zeugen, die Angaben zum genauen Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Kind von Jugendlichen verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem vier unbekannte Jugendliche am Montagnachmittag in Heilbronn-Böckingen auf ein Kind einschlugen und dieses verletzten. Der 10-Jährige hielt sich gegen 15.30 Uhr in der Leonhardstraße in der Nähe eines Bolzplatzes auf, als die Jugendlichen ihn aufgrund einer Lappalie zunächst verbal angingen. Im weiteren Verlauf gingen zwei der Jugendlichen unvermittelt auf den Jungen los und schlugen auf ihn ein. Hierbei soll das Kind von einem der beiden festgehalten worden sein, während der andere ihn mit Faustschlägen malträtierte. Nachdem der 10-Jährige zu Boden gefallen war, sollen die Teenager auf ihn eingetreten haben. Als der Junge wieder aufstehen konnte, wurde ihm noch der Daumen verdreht bevor er die Flucht ergreifen konnte. Die Täter sollen 14 bis 15 Jahre alt sein. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell