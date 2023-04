POL-NE: Mülleimer zerstört

Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (06.04.), gegen 12:30 Uhr, hielt sich eine bislang unbekannte Frau in einem Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum an der Straße Ostwall auf. Zur Tatzeit hatte sie eine auffällig große, hellbraune Handtasche dabei. Im Nachhinein fiel den Geschäftsinhabern auf, dass mit der Frau anschließend auch insgesamt 24 Goldringe verschwunden waren, die zuvor in einer Vitrine gelegen ...

mehr