POL-KI: 230324.1 Kiel: Vermisste Mädchen angetroffen (Folgemeldung zu 230323.4)

Kiel (ots) - Dienstagnachmittag bedrohte ein Unbekannter einen 20-Jährigen in einem Zug von Kiel nach Lübeck mit einem Messer. Der Täter forderte den jungen Mann auf, in Elmschenhagen auszugsteigen und entnahm aus dessen Geldbörse einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in ...

