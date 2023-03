Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230323.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung unter Einsatz eines Messers

Kiel (ots)

Dienstagnachmittag bedrohte ein Unbekannter einen 20-Jährigen in einem Zug von Kiel nach Lübeck mit einem Messer. Der Täter forderte den jungen Mann auf, in Elmschenhagen auszugsteigen und entnahm aus dessen Geldbörse einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Illerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr der 20-Jährige am Nachmittag mit dem Zug von Kiel in Fahrtrichtung Lübeck, als er gegen 14:10 Uhr von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser den 20-Jährigen auf, am Bahnhof in Elmschenhagen auszusteigen und anschließend seine Geldbörse herauszugeben. Der Täter entnahm einen mittleren zweistelligen Gelbetrag und flüchtete daraufhin in Richtung Illerstraße.

Der 20-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Nach dem Abgleich der Personenbeschreibung durch den 20-Jährigen und einer Videoaufzeichnung aus dem Bahnhof in Kiel ist der Täter ca. 175 cm groß und stämmig. Er ist ca. 20 bis 30 Jahre alt und hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er hat dunkle Haare und einen Bart. Der Mann war mit einer dunklen Steppjacke und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Ein Teil der dunklen Haare ragte unter der Kapuze hervor. Der Täter trug weiterhin dunkle Schuhe und eine graue Jogginghose der Marke Alpha Industries mit einem roten Anhänger an der linken Seite. Er sprach laut Angaben des 20-Jährigen akzentfreies Deutsch.

Auf der Videoaufzeichnung ist zu erkennen, dass der Täter den Bahnhof gegen 14:00 Uhr in Begleitung einer jungen Frau betrat. Diese war ca. 170 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt und hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Die Frau war bekleidet mit einem hellen Mantel, einer dunklen Bluse, einer dunklen Hose und weißen, sportlichen Schuhen. Sie hatte eine dunkle Handtasche umgehängt und hielt eine rosafarbene Trinkflasche in der Hand. Auf dem Video macht es den Eindruck, dass beide Personen sich sehr gut kannten.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und die junge Frau, die den Bahnhof in Begleitung des Täters betreten hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Matthias Felsch

