POL-KI: 230320.1 Kiel: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung

Montag, 13.03.23, kam es gegen 16 Uhr im Bereich der Treppenstraße in Kiel nahe Europaplatz zu einer versuchten räuberischen Erpressung durch zwei bislang unbekannte Täter. Der 15-jährige geschädigte Schüler erlitt eine Gesichtsverletzung. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hielt sich an dem Montagnachmittag ein 15-jähriger Schüler mit einer Bekannten in der Kieler Treppenstraße nahe des Europaplatzes auf. Zwei männliche bislang Unbekannte seien an den Schüler herangetreten und hätten unter der Androhung von Gewalt Geld gefordert. Der Schüler habe diese Forderung abgelehnt. Einer der Täter hätte daraufhin den 15-jährigen Kieler mit einer Kopfnuss im Gesicht verletzt, ehe die beiden mit zwei weiteren mutmaßlich Unbeteiligten Personen als vierköpfige Gruppe in Richtung Kieler Standesamt ohne Beute davon liefen.

Der männliche Haupttäter sei ungefähr 170 cm groß, ca 15 bis 16 Jahre alt und habe dunkelblondes lockiges Haupthaaar mit kurzen Seiten gehabt. Des Weiteren wurde er mit braunen Augen, nach vorn ragenden Schneidezähnen sowie einer nuschelnden Aussprache beschrieben. Bekleidet sei er mit einem Hoodie und weißen Sneakern gewesen.

Die zweite männliche Person sei ungefähr 175 cm und ebenfalls ca 15 bis 16 Jahre alt. Er habe schwarzes lockiges Haupthaar, kurze Seiten und blaue Augen. Die Bekleidung wird mit einem schwarzen Hoodie sowie einer Sweatjacke mit einem Reißverschluss beschrieben.

Die Kriminalpolizei Kiel bittet um Mithilfe und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Kontext geben können. Wenden sie sich dazu bitte an die Kieler Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333 oder an eine der örtlichen Polizeidienststellen.

