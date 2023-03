Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230317.1: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Geldbetrag. Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

Dienstagabend haben falsche Polizeibeamte in Kiel im Stadtteil Brunswik von einer 90-Jährigen einen hohen Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Seniorin gab an, dass sie am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin erhalten habe. Diese habe ihr mitgeteilt, dass sie in großer Gefahr sei, da zwei "Verbrecher" versuchen würden, an ihr Geld zu gelangen. Die vermeintliche Beamtin habe dann das Gespräch an einen angeblichen Oberstaatsanwalt übergeben, welcher der 90-Jährigen die Ernsthaftigkeit des Falls erläutert habe.

Wenig später habe ein Mann an ihrer Tür geklingelt und sich als verdeckter Ermittler vorgestellt. Als die Seniorin nach dessen Dienstausweis gefragt habe, hätte sich dieser legitimiert, indem er die Polizeibeamtin angerufen habe, die zuvor mit der 90-Jährigen gesprochen hatte. Daraufhin habe die Geschädigte einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an den vermeintlichen Beamten übergeben.

Am Mittwochmorgen habe die Geschädigte erneut einen Anruf des angeblichen Oberstaatsanwalts erhalten. Dieser habe ihr mitgeteilt, dass auch das Geld auf ihren Konten in Gefahr sei. Als der Mann die Seniorin jedoch angewiesen habe, ihre Bank aufzusuchen und auf dem Weg dorthin das Telefonat durchgehend aufrecht zu erhalten, sei sie misstrauisch geworden und habe das Telefonat beendet. In ihrer Bankfiliale in der Kieler Innenstadt habe sie einem Bankangestellten den Sachverhalt erläutert, der daraufhin die Polizei verständigte.

Gegenüber der Kriminalpolizei beschrieb die Geschädigte den Abholer als männlich mit osteuropäischem Erscheinungsbild und untersetzter Figur. Der Mann sei etwa 170 bis 180 cm groß gewesen, habe schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen. Er sei mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen. Der Mann habe außerdem aktzentfrei Deutsch gesprochen. Insgesamt habe er ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt.

Die Kriminalpolizei Kiel führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstag, 14.03.2023, in den frühen Abendstunden auffällige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Holtenauer Straße / Jungmannstraße / Annenstraße und Umgebung gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Rebecca Marczynski

