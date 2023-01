FW Hamminkeln: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Hamminkeln

Feuerwehr Hamminkeln

Hamminkeln (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln kam zur jährlichen Hauptversammlung in der Bürgerhalle in Wertherbruch zusammen.

Der Einladung zur Jahreshauptversammlung folgten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln mit ihren Partnern und Partnerinnen. Auch Bürgermeister Bernd Romanski, Erster Beigeordneter Robert Graaf, Ordnungsamtsleiter Ortwin Nißing, Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart Jonas Rößler Politische Vertreter aus dem Stadtrat und dem Feuerschutzausschuss sowie Vertreter von Hilfsorganisationen aus dem Stadtgebiet und Polizei nahmen die Einladung zur Versammlung wahr.

Martin Vorholt, Leiter der Feuerwehr Hamminkeln, eröffnete den Abend mit einer Begrüßung, gefolgt von einem Stillen Moment für verstorbene Feuerwehrkameraden im Jahr 2022. Im Anschluss ließ Martin Vorholt das vergangene Jahr 2022 Revue passieren, hierbei betonte er besonders die steigenden Mitgliederzahlen. Zum 31.12.2022 zählte die Feuerwehr insgesamt 525 Mitglieder.

Die wachsenden Mitgliederzahlen seien auch nötig um die steigende Zahl der Einsätze in weiterhin erfolgreicher Weise abzuarbeiten. Die Qualität der Feuerwehr spiegelt sich auch in der Anzahl der besuchten Fortbildungen im Jahr 2022 wieder. Insgesamt wurden über 180 Veranstaltungen besucht. Die Veranstaltungen finden zum Teil im Stadtgebiet statt, weitere Veranstaltungen finden Kreis- und Landesweit statt.

Auch einige Highlights wie der neue Einsatzleitwagen und das neue Löschfahrzeug in Dingden, die Arbeit der Informations- und Kommunikationseinheit (IuK) und Neuerungen in verschiedenen Führungspositionen fanden Platz in Vorholts Bericht.

Im Anschluss folgten die Berichte der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin Sabrina Coldewey trug den Bericht der Kinderfeuerwehr vor und zeigte sich stolz über insgesamt 62 Kinder die im gesamten Stadtgebiet ihren Dienst aufnahmen. Coldewey führte die vielfältigen Aufgaben der Kinderfeuerwehr auf und bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung bei dieser Arbeit. Den Bericht der Jugendfeuerwehr stellte Jugendfeuerwehrwart Thorsten Coldewey vor und berichtete von der mittlerweile eingeführten Warteliste für interessierte Jugendliche. Mittlerweile seien so viele Jugendliche im Dienst, dass mit weiteren Aufnahmen die gewohnt hohe Qualität der Dienstabende nicht mehr gewährleistet sei. Dieses große Interesse ließ sich auch durch den Bericht über die Durchgeführten Aktionen erahnen.

Diese positiven Entwicklungen nahm Bürgermeister Bernd Romanski gerne auf und richtete das Wort an die Versammlung. Er begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich für die geleistete Arbeit und Zuverlässigkeit der Feuerwehr für den Schutz der Bürger in Hamminkeln.

Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen nutze ebenfalls die Gelegenheit die Anwesenden zu begrüßen und stärkende Worte an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Hamminkeln zu richten.

Im Anschluss nahm die Leitung der Feuerwehr, Bürgermeister und Kreisbrandmeister verschiedene Beförderungen und Ehrungen vor. Insgesamt wurden 48 Beförderungen, 38 Ehrungen und 2 Übergänge in die Ehrenabteilung durchgeführt. Unter den Ehrungen waren zwei Kameraden die das Feuerwehrehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze für besonderes Engagement im Feuerwehrwesen verliehen bekamen.

Abschließend Bedanke sich auch Martin Vorholt für die geleistet Arbeit und gab die Tanzfläche frei.

