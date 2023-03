Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230323.2 Preetz: Diebstahl von zwei Pkw der Marke Audi. Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Preetz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Preetz zu dem Diebstahl von zwei Pkw der Marke Audi. Die Fahrzeuge, ein Q 7 und ein Q 5, waren mit einem Keyless-Komfort-Schließsystem gesichert und von den Grundstücken der Eigentümer entwendet worden. Aufgrund des Hinweises eines Fahrzeugführers, der bei seiner Fahrt auf der BAB 12 einen herunterhängenden Gegenstand an dem Q 7 bemerkte, konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger nach kurzer Flucht in Brandenburg, in der Nähe der polnischen Grenze, vorläufig festgenommen werden.

Mittwochmorgen gingen auf der Polizeistation Schwentinental die Hinweise der Halterin eines dunkelblauen Q 7 und des Halters eines weißen Q 5 ein, die mitteilten, dass ihre Fahrzeuge von ihren Grundstücken in der Moritz-Schreber-Straße, beziehungsweise der Tapastraße entwendet wurden. Beide Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von ca. 50.000 EUR waren mit einem Keyless-Komfort-Schließsystem ausgestattet, das vermutlich unter Zuhilfenahme eines Signalverstärkers überwunden wurde. Videoaufzeichnungen belegten, dass die Taten vermutlich in der Zeit von 01:45 Uhr bis 02:30 Uhr stattgefunden haben.

Den dunkelblaue Q 7 aus der Moritz-Schreber-Straße sah ein Fahrzeugführer gegen 08:45 Uhr auf der BAB 12 in Fahrtrichtung Polen fahren. Unter dem Fahrzeug hing ein Gegenstand, bei dem der Zeuge eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer vermutete. Er rief daraufhin die Polizei. Als Beamte des Autobahnpolizeireviers Bernau den Pkw auf der BAB 12 kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer in der Nähe der Ortschaft Güldendorf. Der 27-Jährige konnte nach dem Einsatz von Polizeihunden und eines Polizeihubschraubers wenig später vorläufig festgenommen werden. Zurzeit befindet er sich in polizeilichem Gewahrsam. Die Entscheidung bezüglich eines Antrages auf einen Untersuchungshaftbefehl steht noch aus.

Von dem weißen Q 5 aus der Tapastraße fehlt noch jede Spur. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeistelle Plön vermuten, dass zwischen beiden Diebstählen ein Tatzusammenhang besteht und auch der Q 5 in Richtung Polen gelenkt worden sein dürfte. Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 160 3333 zu melden.

Matthias Felsch

