Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstähle in der Neusser Innenstadt - Augen auf und Tasche zu!

Neuss (ots)

Am Samstag (08.04.) erhielt die Polizei Kenntnis von vier Taschendiebstählen, die sich alle an diesem Tag in der Neusser Innenstadt ereignet hatten. Gegen 14 Uhr bemerkte eine 61-Jährige beim Verlassen eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße "Büchel", dass die Geldbörse, die sie eben noch zum Bezahlen in der Hand gehabt hatte, aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Ähnlich erging es einer 37-Jährigen kurze Zeit später in einem Bekleidungsdiscounter an der Oberstraße. Sie musste nach dem Verlassen des Geschäfts feststellen, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rucksack befand. Gegen 14:45 Uhr geriet eine 43-Jährige in einem Dekorationsgeschäft, das sich ebenfalls an der Straße "Büchel" befindet, ins Visier von Langfingern. Auch ihr entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche. Gegen 15:30 Uhr dann sah sich eine 53-Jährige mit der Tatsache konfrontiert, dass unbekannte Tatverdächtige einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und gleich ihre ganze Handtasche mitgenommen hatten, als sie sich gerade in einem Schuhgeschäft an der Niederstraße aufhielt.

In allen Fällen wurde Anzeige erstattet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

