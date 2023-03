Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Kriminelle haben es auf Steuergeräte abgesehen

Mehrere Tausend Euro Schaden /Zeugen gesucht

Münster (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (22.2.) und Montag (13.3.) auf zahlreiche Steuergeräte von Fahrzeugen, die auf einem Firmenparkplatz in der Goebelstraße parkten, abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem umfriedeten Firmengelände und entwendeten die begehrte Beute. Danach traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell