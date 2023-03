Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Elektronische Geräte aus Einkaufsmarkt entwendet

Griesheim (ots)

Aus den Räumen eines Großhändlers in der Zusestraße haben Kriminelle am Montagabend (13.3.) elektronische Ware, darunter unter andrem Tablets und Mobiltelefone, entwendet. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und hat Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Tatzeit gegen 23.30 Uhr eingegrenzt. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Verkaufsraum, öffneten dort gewaltsam mehrere Vitrinen und flüchteten mit der Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

