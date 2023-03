Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Baustelle von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt (ots)

Eine Baustelle in der Noackstraße ist in der Zeit zwischen Samstag(11.3.) und Montag (13.3.) von Dieben heimgesucht worden. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und brachen dort in ein Materiallager ein, aus dem sie unter anderem eine Kiste Hauptsicherungen entwendeten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 von den Ermittlern des Kommissariats 43 entgegengenommen.

