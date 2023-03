Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Höchst i. Odw. (ots)

Am Montag (13.03.) kam es auf der B45 zwischen dem Kreisel Höchst i. Odw. und Mümling-Grumbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einem Gesamtschaden von ca. 25.000 EUR.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 16:20 Uhr ein 49-jähriger Lorscher mit seinem Fahrzeug in Richtung Mümlung-Grumbach und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben ab. Hierbei trug er leichte Verletzungen davon. Der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters und ein 23-jähriger Autofahrer aus Lützelbach konnten rechtzeitig anhalten. Eine 29 Jahre alte Fahrerin aus Reinheim fuhr jedoch mit ihrem Pkw auf das Fahrzeugheck des 23-jährigen auf. Beide wurden dabei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die B45 musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.

Für die umfänglichen Bergungs- und Rettungsarbeiten waren neben dem Notarzt, vier Rettungswägen, die Feuerwehren Höchst, Mümling-Grumbach und Pfirschbach eingesetzt.

Hinweise an die sachbearbeitende Dienststelle PSt. Höchst unter 06163-941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell