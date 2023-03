Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Verletzte durch Reizgas in Schulgebäude

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Nachdem eine bislang unbekannte Person am Montagmorgen (13.3.) gegen 10.30 Uhr Reizgas in einem Treppenhaus einer Schule in der Ringstraße sprühte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Durch das Reizgas wurden nach bisherigen Erkenntnissen acht Personen leicht verletzt. Vier von ihnen mussten sich aufgrund der Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Wenn Sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509 - 0.

