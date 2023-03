Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Zahlreiche Anrufe "falscher Polizeibeamter" - Warnung der Polizei

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Am Montag (13.03.) wurden zahlreiche, vornehmlich ältere Personen in Rüsselsheim und Raunheim von falschen Polizeibeamten angerufen. Den Ermittlern der Polizei liegen zahlreiche Aussagen von Angerufenen vor, die schilderten, dass sie am Vormittag von angeblichen Polizeibeamten angerufen worden seien. In den Telefonaten versuchte in mehreren Fällen ein angeblicher Polizist von der Polizei Rüsselsheim die Leute auszufragen. Meistens ging es bei den Nachfragen um Wertsachen und Geld, die man in der Wohnung habe aber auch um Rückfragen zu angeblichen Anzeigen.

Die Betrüger wandten bei den Anrufen das sogenannte "Call ID Spoofing" an, mit dem man auf dem Telefondisplay des Angerufenen jede beliebige Nummer anzeigen lassen kann. Die Täter ließen eine Nummer anzeigen, die identisch mit dem Anschluss der Polizei in Rüsselsheim ist. Sie missbrauchten hierfür die Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell