Heppenheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag (10.03.) bis Sonntag (12.03.) wurde in der Lilienthalstraße in Heppenheim ein grauer VW Touran durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ werden Hinweise dazu an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252-7060, erbeten. Berichterstatter: Schmid, POK Rückfragen bitte an: ...

mehr