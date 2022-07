Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Sechs Fässer im Wald entsorgt

Wer hat etwas bemerkt oder kann Hinweise zu den Besitzern geben?

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Sechs mutmaßlich mit Altöl gefüllte Fässer sind in der Zeit zwischen Samstag (9.7.) und Sonntag (10.7.) in einem Waldstück am Akazienweg von Unbekannten entsorgt worden. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte die auffälligen Behältnisse entdeckt und die Polizei verständigt. Unterstützt von der Feuerwehr wurden die Fässer aus dem Wald entfernt. Jetzt ermitteln die Beamtinnen und Beamten des ZE 20 in Darmstadt, zuständig unter anderem für den Bereich der Umweltstraftaten, wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die Ordnungshüter suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder zu der Herkunft der Fässer geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten und Beamtinnen zu erreichen.

