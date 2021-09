Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 29.09.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.45 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Hahausen gegen einen Grundstückszaun. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern verließ er den Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher gegen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lutter unter 05383/907510 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

