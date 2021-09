Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen räuberischer Erpressung:

Am Montag, den 27.09.2021, gegen 11.25 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Drogeriemarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße. An der Kasse versuchte er von der Kassiererin Geld zu erpressen. Doch die Mitarbeiterin verweigerte dies. Daraufhin verließ der Mann den Markt sofort wieder. Anschließend wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet. Der Täter sei ca. 1,70 - 1,75 cm groß gewesen, komplett in schwarz gekleidet. Er trug eine Mütze sowie ein schwarzes Tuch und hatte eine blaue OP-Maske vor dem Gesicht. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

