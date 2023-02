Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Tresor aus Heizungsraum entwendet

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (01. Februar 2023), 16:00 Uhr und Freitag (03. Februar 2023), 10:00 Uhr, kam es in Straelen an der Hans-Tenhaeff-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Durch die Wohnung gelangten die Täter in die Garage bzw. den angrenzenden Heizungsraum und entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld und Schmuck befunden hatte. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

