Kleve-Rindern (ots) - Im Zeitraum von Freitag 03.02.23, 18:00 Uhr bis Samstag 04.02.23, 12:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Hohen Straße in Rindern ein. Die Büroräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040 (Lst) Rückfragen bitte an: ...

mehr