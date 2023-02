Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand mehrerer Mülltonnen in einer Gebäudedurchfahrt

Mönchengladbach-Neuwerk, 04.02.2023, 00:13 Uhr, Neersbroicher Straße (ots)

Heute Nacht bemerkten die aufmerksamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Neersbroicher Straße Brandgeruch in Ihren Wohnungen. Als sie nach der Ursache schauten fanden sie mehrere brennende Mülltonnen in der Durchfahrt zum Hof des Gebäudes vor und alarmierten die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz brachte den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch hatte sich der Brandrauch durch ein Belüftungssystem in das Wohngebäude ausgebreitet. Die Wohnungen die sich unmittelbar über der Einfahrt befanden wurden kontrolliert und mussten teilweise mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Nach ca. 45 min war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Bewohner konnten zurück in Ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

