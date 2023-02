Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Garage

Mönchengladbach-Schmölderpark, 02.02.2023, 12:18 Uhr, Dahlener Straße (ots)

Heute Mittag bemerkte ein Anwohner in einem Innenhof eine Rauchentwicklung aus einer PKW-Garage und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in einer Garage. Das Garagentor war durch eine leichte Verpuffung deformiert und musste gewaltsam geöffnet werden. Durch den sofortigen Einsatz eines Atemschutztrupps konnte der gelagerte Inhalt der Garage schnell mit einem C-Strahlrohr abgelöscht werden. Es befand sich kein Fahrzeug in der Garage. Die Garage wurde durch die Brandeinwirkung stark beschädigt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Wellen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell