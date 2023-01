Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Freitag (06.01.) ist es gegen 16.45 Uhr auf der Sinninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Diese ereignete sich in Höhe der Emsbrücke auf dem Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Sinningen/Saerbeck.

Ein zwölfjähriger Schüler fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg in Fahrtrichtung Sinningen/Saerbeck. Auf der Emsbrücke kam es dann zur Kollision mit einer unbekannten Frau, die den Radweg mit ihrem Damenfahrrad verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung befuhr. Hierbei stürzte der Zwölfjährige und verletzte sich. Die unbekannte weibliche Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Sie war zwischen 30 und 35 Jahre alt und hatte lange, gewellte, schwarze Haare oder trug eine schwarze Mütze. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad des Zwölfjährigen wird auf 50 Euro geschätzt.

Eine Zeugin kümmerte sich nach dem Unfallgeschehen um den zwölfjährigen Schüler. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

