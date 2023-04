Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher haben keine Feiertage

Bild-Infos

Download

Meerbusch, Neuss, Dormagen, Grevenbroich (ots)

Das lange Osterwochenende (06.04. bis 09.04.) nutzten Langfinger, um in Häuser und Wohnungen der Rhein-Kreis-Bürger zu gelangen. Gleich neun Mal schlugen Einbrecher im Kreisgebiet zu.

Am Donnerstag vor Karfreitag (06.04.) hebelten Täter vor allem Terrassentüren auf, um in die betroffenen Wohnräume in Neuss auf der Sternstraße sowie Am Kaulacker und in Dormagen auf der Vom-Stein-Straße zu gelangen. Dies versuchten auch Einbrecher auf der Brahmsstraße in Neuss. Als sie dort an der Terrassentür scheiterten, verschafften sie sich Zutritt in das Einfamilienhaus über die geschlossene Haustür.

Am Karfreitag (07.04.) brachen Täter in ein Einfamilienhaus der Bedburger Straße ein. Auch hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Beim Durchwühlen schienen es die Täter vorrangig auf Schmuck abgesehen zu haben.

Ostersonntag (09.04.) setzten sich die Machenschaften von Straftätern fort. In Neuss-Rosellen auf der Waldstraße hebelten Diebe eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend die Wohnung. Ähnliches Bild ergab sich in Neuss auf dem Hermannsplatz. Hier hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf, um auf Diebestour zu gehen. In Meerbusch-Büderich auf der Düsseldorfer Straße scheiterten Einbrecher Terrassentür, als diese durch die Bewohner überrascht wurden. Sie ergriffen die Flucht.

Ebenfalls am Sonntag gelangten Täter über einen Keller in ein Wohnhaus in Grevenbroich-Hemmerden auf der Straße Am Flockenhof. Neben Bargeld erbeuteten die Unbekannten auch einen Pkw. Mit dem Pkw verunfallten die Täter noch am Morgen gegen 05:00 Uhr auf der Humboldtstraße. Ihre Flucht setzten sie zu Fuß fort.

Die Ermittlungen in genannten Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 14. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie im Zusammenhang mit den Taten etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-300-0 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell