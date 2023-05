Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht!

Knapp 1.500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter in Kupferzell an einem abgestellten Fahrzeug. Ein 31-Jähriger parkte seinen Audi A5 auf Höhe der Hausnummer 2 in der Schmetzergasse in Ingelfingen. Gegen 16 Uhr muss jemand gegen den Audi gefahren und abgehauen sein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Zeugen nach gefährlichem Fahrverhalten gesucht

Nachdem ein 58-Jähriger eine gefährliche Fahrweise eines Audi A3 meldete, werden nun weitere Zeugen gesucht. Die unbekannte Person soll am Dienstagmittag auf der Künzelsauer Straße in Kupferzell des Öfteren mit ihrem Audi in den Gegenverkehr gekommen sein. Andere Fahrzeuge hätten daraufhin stark abbremsen müssen. Der PKW fuhr auf die Landesstraße 1036 weiter, konnte durch die Polizei jedoch nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Künzelsau ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

