POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Zwei versuchte Diebstähle aus Pkws

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchte Diebstähle aus zwei Pkws Tatzeit: 23.05.2022, 18:35 Uhr bis 24.05.2022, 06:50 Uhr In der vergangenen Nacht öffneten unbekannte Täter zwei geparkte Pkws und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. In der Hundsgasse öffneten die Täter einen rot/schwarzen Audi A 1 auf nicht bekannte Weise und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Ebenfalls durchsucht wurde ein roter Mercedes A-Klasse, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt war. In beiden Fällen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet und es entstanden keine Schäden an den Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

