Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Unfällen gesucht

LK Gifhorn (ots)

Am frühen Morgen des gestrigen Montags kam es auf der Landesstraße 288 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Skoda Octavia auf der Landesstraße von Schneflingen in Richtung Teschendorf. Dabei kam er gegen 05:10 Uhr auf gerader Strecke, aus bislang unbekannter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Seite liegend im Graben zum Stehen. Der 65-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien, Ersthelfer unterstützten ihn dabei. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei Wittingen nahm die Ermittlungen zum Unfall auf und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05831 25288-0 entgegengenommen.

Ein Parkplatzunfall ereignete sich bereits am Mittwoch der vergangenen Woche in Gifhorn. Auf dem öffentlichen Parkplatz rechts neben der Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße fuhr gegen 11:30 Uhr ein schwarzer Volkswagen Beetle gegen einen geparkten Volkswagen Phaeton. Der Unfallverursacher, beschrieben als ein junger Mann, setzte nach dem Zusammenstoß die Fahrt unerlaubt fort, ohne den Unfall in der nahen Polizeidienststelle anzuzeigen. Zeugen, die Angaben zu dem VW Beetle oder dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0, in Verbindung zu setzen.

