POL-GF: Autofahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Gifhorn (ots) - Am Freitagvormittag wurde der auch der Landkreis nicht von dem Sturmtief über Norddeutschland verschont. Im gesamten Landkreis kam es diversen Einsätzen, die durch den Sturm verursacht wurden. In der Nähe von Räderloh wurde Absperrmaterial einer Baustelle auf die Fahrbahn geweht. Im Südkreis stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn, so dass die Feuerwehr ausrücken musste, u.a. musste die K 114 ...

mehr