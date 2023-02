Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sturm und Glätte im Landkreis

Gifhorn (ots)

Am Freitagvormittag wurde der auch der Landkreis nicht von dem Sturmtief über Norddeutschland verschont. Im gesamten Landkreis kam es diversen Einsätzen, die durch den Sturm verursacht wurden. In der Nähe von Räderloh wurde Absperrmaterial einer Baustelle auf die Fahrbahn geweht. Im Südkreis stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn, so dass die Feuerwehr ausrücken musste, u.a. musste die K 114 halbseitig gesperrt werden. Glück im Unglück hatte noch ein Autofahrer auf der B 4 bei Sprakensehl. Sein Pkw wurde von einem herabstürzenden Ast an der Frontscheibe getroffen. Alle Fahrzeuginsassen blieben aber unverletzt.

Am Samstag war der Wind vorbei, dafür sorgte Glätte für erschwerte Bedingungen auf den Straßen im Landkreis. An diversen Stellen waren die Straßen extrem glatt. Die Straßenmeistereien taten ihr Bestes. Da die Glätte aber erst mit einsetzender Dämmerung auftrat, kamen sie nur schwer hinterher. Zu schweren Verkehrsunfällen kam es aber nicht, die Verkehrsteilnehmer haben sich vorbildlich verhalten und sich den Straßenverhältnissen angepasst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell