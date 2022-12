POL-GF: Scherer Verkehrsunfall

Gifhorn/ Meinersen (ots) - Drei Diebstähle von Geldbörsen wurden am gestrigen Dienstag bei der Polizei angezeigt. Die Taten ereigneten sich am gleichen Tag in Supermärkten in Gifhorn und Meinersen. Einer 82-Jährigen wurde das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, diese hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Aus der am Wagen hängenden Handtasche wurde einer 63-Jährigen die Geldbörse entwendet, einem 67-Jährigen wurde die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. ...

