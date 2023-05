Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023 mit Berichen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Oberschefflenz: Einbruchsversuch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen in eine Firma in Oberschefflenz einzubrechen. Die Täter kletterten gegen 1.45 Uhr vermutlich über den Zaun auf das Firmengelände in der Straße "Lerchenberg" und versuchten dann unter Zuhilfenahme von Gerüststangen das Tor zu öffnen. Hierbei verursachten sie so viel Lärm, dass eine Anwohnerin darauf aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten ebenfalls noch Geräusche wahrnehmen, allerdings keine Personen auf dem Gelände feststellen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten ein heruntergebogenes Stück Zaun auf der Rückseite des Geländes. Entwendet wurde nichts. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Schwarzach: Unfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 633 zwischen Unterschwarzach und Oberschwarzach am Mittwochnachmittag. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai gegen 15.30 Uhr von Unter- in Richtung Oberschwarzach und kam aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte ihr PKW mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 49-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Hyundai-Fahrerin schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer und sein 10-Jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die L 633 komplett gesperrt.

Mosbach: Einbrecher in der Innenstadt unterwegs - Wer hat was gesehen?

Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mosbacher Innenstadt unterwegs. Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 7.45 Uhr, brachen der oder die Täter gewaltsam eine Türe an einem Gebäude in der Neckarelzer Straße auf. So gelangten die Einbrecher zunächst ins Treppenhaus. Anschließend wurde eine weitere Türe geöffnet und Büroräume betreten. Im Inneren des Büros brachen der oder die Unbekannten mehrere Schränke auf. Im Anschluss entkamen sie unerkannt mit mehreren Handys und einem geringen Bargeldbetrag. Im selben Tatzeitraum versuchten Einbrecher gleich in zwei Geschäfte in der Mosbacher Hauptstraße einzubrechen, scheiterten aber bei dem Versuch. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Obrigheim: Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines schwarzen Motorrads verursachte durch ein gewagtes Überholmanöver am Dienstagmittag einen Unfall in Obrigheim und flüchtete anschließend. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße 292 zwischen dem Industriegebiet Obrigheim und dem Kernkraftwerk Obrigheim in Fahrtrichtung Aglasterhausen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein Motorrad auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrer des Zweirads überholte zu diesem Zeitpunkt einen grünen LKW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der BMW-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit der Leitplanke und dem Randstein. Der unbekannte Motorradfahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt ungebremst fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am BMW wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Der 55-Jährige kann den Motorradfahrer und dessen Maschine wie folgt beschreiben: - Schwarzes Motorrad - Ohne Vollverkleidung - Fahrer trug schwarzen Helm mit hellen Streifen

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen? Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des grünen LKW wird als Zeuge für das Geschehen gesucht. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell