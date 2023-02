Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrer erfasst Radfahrer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bereits am Donnerstag, den 16.02.2023 kam es an der Kreuzung Durlacher Allee / Ostring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein bislang unbekannter Auto-Fahrer gegen 08:15 Uhr auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt. Als der Mann an der Kreuzung nach rechts auf den Ostring abbiegen wollte, übersah er offenbar einen Radfahrer, der etwa auf gleicher Höhe auf einem Fahrradschutzstreifen fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 21-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach der Kollision hielt der Unfallverursacher kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Fahrrad des jungen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich laut dem Geschädigten um einen weißen Pkw.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Larissa Großmann, Pressestelle

