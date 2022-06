Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Kettenheim

Kettenheim (ots)

Am Montag, 27.06.2022, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B271 in Höhe des Kühlen Grundes. Eine 82-jährige PKW-Fahrerin aus Alzey befuhr die Alzeyer Straße aus Richtung Wahlheim und hielt an der Einmündung zunächst an. Hiernach bog sie nach links in Richtung Alzey ab und missachtete die Vorfahrt einer aus Richtung Alzey fahrenden 59-jährigen Ober-Flörsheimerin. Diese versuchte noch nach links auszuweichen. Dennoch fuhr ihr das Fahrzeug der Alzeyerin gegen die rechte Fahrzeugseite und stieß sie in den Seitenstreifen. Infolge des Zusammenstoßes wurden die 59-Jährige und eine 35-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die 82-Jährige und ihr 82-jähriger Mitfahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser in der Umgebung eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell