POL-PIAZ: Verhütungsmittel und Süßigkeiten gestohlen

Wörrstadt (ots) - Am 22.06.2022 ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Stolpereck" in Wörrstadt. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen mattgrau lackierten Seat Formentor. Dieser wurde in einer Parklücke in Längsstellung abgestellt. Als die Fahrzeugführerin an ihren PKW zurückkehrte, stelle sie Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite fest. Der ...

