Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Frau durch Flaschenwurf leicht verletzt - Zeugen gesucht.

Alzey (ots)

Wie heute angezeigt wurde kam es am gestrigen Montag den 20.06.2022 gegen 19:45 Uhr zu einem Vorfall am Hauptbahnhof in Alzey. Eine 26 Jahre alte Frau wollte dort an einem Fahrkartenautomat gerade ein Ticket ziehen, als ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Glasflasche in Richtung der Frau war. Die Flasche prallte neben der Frau auf den Boden und zersplitterte. Durch die herumfliegenden Glassplitter zog sich die Frau leichte Verletzungen am Fuß zu. Der Täter flüchtete anschließend. Ein Jugendlicher, welcher Zeuge der Tat war, sprach noch kurz mit der Frau und nahm anschließend die Verfolgung des Täters auf. Er konnte diesen jedoch nicht mehr einholen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, insbesondere den Jugendlichen welcher den Täter nach der Tat verfolgte, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell