Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitag, in der Zeit zwischen 11.30 und 13.35 Uhr, gelangte zumindest ein Einbrecher über die niersseitige Einfriedung auf das Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Grunewaldstraße. Hier öffnete er das auf Kipp stehende Schlafzimmerfenster und konnte so einsteigen. Nach oberflächlicher Durchsuchung der Räume flüchtete er unter Mitnahme von Uhren, Schmuck und eines Handys.

2.

Ebenfalls am Freitag, um 18.00 Uhr, stellte ein Bewohner einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Eichenstraße fest. Mit einem vorgefundenen Stein schlug ein unbekannter Täter das Küchenfenster ein, das sich so öffnen ließ. Hierbei verletzte er sich an der Hand. Die Wohnung wurde durchsucht. Das Diebesgut steht zurzeit noch nicht fest.

3.

Ein Einbrecher gelangte in der Nacht von Freitag auf Samstag durch eine unverschlossene Tür auf den Terrassenbereich einer Pizzeria auf der Neusser Straße. Hier hebelte er ein Fenster auf, durch das er in die Innenräume gelangte. Unter Mitnahme von Bargeld flüchtete er auf dem gleichen Weg. Die Tatausführung wurde durch eine Kameraüberwachung aufgezeichnet.

Zeugen werden gebeten, tatrelevante Feststellungen unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach weiter zu geben. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell