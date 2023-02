Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person gesucht

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am frühen Montagmorgen in der Karlsruher Südstadt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 04:00 Uhr auf der Rüppurrer Straße in westliche Richtung und bog an der Einmündung zur Ettlinger Straße nach rechts in diese ab. Hierbei übersah der Autofahrer offenbar einen 29-jährigen Fußgänger, der die Ettlinger Straße an einer Fußgängerquerung passierte und kollidierte mit diesem. Trotz des Zusammenstoßes setze der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort.

Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich, laut Aussage des Geschädigten, um einen dunkelblauen Pkw handeln.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/94484-0 bei der Verkehrspolizei zu melden.

