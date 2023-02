Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Knielingen ereignete.

Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Sudetenstraße in Fahrtrichtung Östliche Rheinbrückenstraße und wollte nach links in Richtung Mühlburg abbiegen. Laut den Angaben des Mannes war die für ihn anzeigende Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dabei übersah der 27-Jährige vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 31-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision zog sich der 31-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

