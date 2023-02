Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Waghäusel zu.

Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Nissan gegen 08:20 Uhr die Obere Bachstraße in Kirrlach. An der Kreuzung zur Gartenstraße übersah er vermutlich den von rechts kommenden bevorrechtigten Pedelec-Fahrer und erfasste ihn mit seiner Fahrzeugfront. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei mehrere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt zirka 2.100 Euro.

Sigrid Lässig, Pressestelle

