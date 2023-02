POL-KA: (KA) Oberderdingen - Wohnungseinbruch in Flehingen

Karlsruhe (ots) - Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Knielingen ereignete. Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Sudetenstraße in Fahrtrichtung Östliche Rheinbrückenstraße und wollte nach links in Richtung Mühlburg abbiegen. Laut den Angaben des Mannes war die für ihn anzeigende Ampel zu diesem Zeitpunkt ...

mehr