Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Wohnung in Rostock

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.07.2022 kam es in der Ulmenstraße der Hansestadt Rostock zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In Folge dessen, wurden die Bewohner des Hauses evakuiert, teilweise mit der Drehleiter. Durch die Löscharbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch in der Ulmenstraße. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit einer schweren Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Bewohner aus der Wohnung über der Brandwohnung wurden mit einer leichten Rauchgasintoxikation zur Begutachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PFvD

