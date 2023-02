POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeiposten Mühlburg zieht um

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagabend Zutritt in eine Wohnung im Oberderdinger Ortsteil Flehingen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr die Wohnungstür auf der Gebäuderückseite eines Mehrparteienhauses in der Derdinger Straße auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort nahmen sie einen dreistelligen ...

mehr