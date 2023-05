Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023

Untergruppenbach-Donnbronn: PKW in Brand geraten

Am frühen Dienstagmorgen geriet in Untergruppenbach-Donnbronn ein PKW in Brand. Gegen 0.30 Uhr wurde das Feuer in der Hundsbergstraße von einem Nachbarn des Eigentümers des Fahrzeuges bemerkt, der diesen umgehend verständigte. Zu diesem Zeitpunkt brannte es bereits im Bereich der Frontscheibe und der Motorhaube. Gemeinsam mit seinem Nachbarn konnte der Eigentümer den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Durch die bei dem Feuer entstandene Hitze wurden ebenfalls Teile der Gebäudedämmung des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache, sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

